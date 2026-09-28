Llorca anuncia un plan específico de refuerzo de las asignaturas de Matemáticas y Lengua

Valencia, 28 de septiembre de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un plan específico de refuerzo de las asignaturas de Matemáticas y Lengua para los alumnos de la Comunitat Valenciana, tras los resultados del último Informe PISA. "Ustedes metieron la ideología en las aulas y olvidaron la gestión en los despachos. Eso tenía que cambiar y ha cambiado. Hemos pasado de la doctrina a la gestión del presupuesto y a la planificación", ha reivindicado ante el PSPV y Compromís, formaciones a las que ha afeado su "sectarismo" en materia de educación. "No van a volver a meter las manos en la educación de nuestros hijos", ha garantizado.