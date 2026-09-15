Llorca asegura que el decreto del Consell marcó dos velocidades en la reconstrucción de la dana

Torrent (Valencia), 15 de septiembre de 2026. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado que tras la dana del 29 de octubre se tomó una decisión "vital" que marcó dos velocidades en la reconstrucción, y ha aludido al decreto elaborado por el Consell que permitió que todos los trabajos se hicieran por emergencia. Al respecto, se ha referido también a los "tiempos" del Estado y ha señalado que el porcentaje de ejecución de obras de la reconstrucción es "mucho más alta" desde la Generalitat porque tuvo la capacidad de hacer el decreto con el objetivo de ayudar a las personas que lo necesitaban. "Es una pena que se haya desaprovechado tanto tiempo por no sentarse a hablar para que la ejecución de la reconstrucción fuera similar en todas las administraciones", ha lamentado Llorca.