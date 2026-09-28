Llorca dice que el caso de Maricarmen refleja el "fracaso" de las políticas de la izquierda

Valencia, 28 de septiembre de 2026. El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha mencionado el caso del desahucio de Maricarmen en Madrid, que a su juicio refleja "el fracaso de las políticas de la izquierda". "Maricarmen ha visto que en ocho años la izquierda la ha dejado peor de lo que estaba porque hoy paga la luz y el gas un 30% más caros, le han subido los impuestos un 40%, la cesta de la compra un 35% y, encima, le han quitado su casa. Maricarmen es, sin duda una víctima de la política del --presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez con la ayuda de Compromís", ha sostenido.