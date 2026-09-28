Llorca garantiza que el "cambio" iniciado en 2023 en la C.Valenciana continúa "sin desviarse"

Valencia, 28 de septiembre de 2026. El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha garantizado que el "cambio" iniciado en la Comunitat Valenciana tras las elecciones autonómicas de 2023 continúa más de tres años después "sin desviarse ni dar un paso atrás" y ha sacado pecho de la "estabilidad institucional, política y presupuestaria" que ha conseguido el Consell bajo su presidencia. En esta línea, ha defendido que "las cosas han cambiado", que la Comunitat "de septiembre de 2026 es mejor que la que nos encontramos en junio de 2023" y ha asegurado que tiene un proyecto "para los próximos años". Así lo ha expuesto al inicio de su intervención este lunes en el Debate de Política General en Les Corts, que ha comenzado con un recuerdo a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, a las que ha transmitido "apoyo, solidaridad, acompañamiento y empatía". "A todas, ahora y siempre", ha remarcado Llorca, que ha avisado de que la reconstrucción "no estará completa si nos limitamos a reparar aquello que destruyó" la riada.