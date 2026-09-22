Llorca insiste en negarse a acoger menores migrantes de Ceuta

Valencia, 22 de septiembre de 2026. El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado el rechazo del gobierno valenciano a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, ya que considera que "tienen que volver a sus países de origen" y que "los niños donde mejor están es con sus padres". "Ya lo he manifestado varias veces: no se trata de un problema de inmigración, se trata de una invasión. Por tanto, la respuesta a una invasión tiene que ser diferente al problema migratorio", ha recalcado en alusión a la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma a finales de julio. (Fuente: Generalitat)