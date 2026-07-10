Llorca manda su “cariño y afecto” a Almería por el incendio forestal

Valencia, 10 de julio de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha querido mandar su "cariño y afecto" a Almería por el incendio forestal originado en el municipio almeriense de Los Gallardos. Llorca ha querido poner todos los medios a la disposición de la Junta de Andalucía y ha trasladado sus "condolencias" para los familiares de los fallecidos. Además, pide "precaución" por las altas temperaturas y el riesgo de incendio que hay en la Comunitat Valenciana. (Fuente: Generalitat)