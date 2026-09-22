Llorca muestra "tranquilidad absoluta" sobre su designación como candidato del PP

Valencia, 22 de septiembre de 2026. El 'president' de la Generalitat y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado tener "tranquilidad absoluta" ante el hecho de que Génova todavía no le haya designado como candidato en las elecciones de 2027 en la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha negado que hablara sobre este asunto en su reunión de este lunes con el secretario general del PP, Miguel Tellado. Además, ha afirmado que "tampoco" le "preocupa" el hecho de ser designado candidato antes del Debate de Política General que se celebrará el próximo lunes en Les Corts, su primero como jefe del Consell y el último de la legislatura. Y sobre si le gustaría estar confirmado como candidato antes del próximo lunes, Llorca ha enfatizado: "Tampoco me preocupa eso. Yo voy al Debate del Estado de la Comunitat porque soy el 'president' de la Generalitat". (Fuente: Generalitat)