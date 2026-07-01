Llorca pide que la justicia aclare si el decreto de regularización está "mal

Valencia, 1 de julio de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que la justicia debe aclarar si el Real Decreto 316/2026, que establece un proceso extraordinario de regularización de ciudadanos extranjeros en España, está "bien hecho o mal hecho", aunque a su juicio se hizo "con mucho oscurantismo" y "con muchas prisas del Gobierno de España". Por eso ha justificado que el Consell haya presentado alegaciones al Tribunal Supremo (TS) en las que insta a plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE). Acerca de si espera del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, un gesto que le confirme como candidato ha asegurado que tiene "gestos" de su partido "todos los días". Por otro lado, ha pedido "dejar trabajar a los tribunales" tras la querella del PSPV al 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, por falso testimonio. (Fuente: Generalitat)