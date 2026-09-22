Llorca rechaza hablar sobre Mazón y acusa al Gobierno de no asumir responsabilidades

Valencia, 22 de septiembre de 2026. El 'president' de la Generalitat y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha rehusado hacer valoraciones sobre la comparecencia del 'expresident' Carlos Mazón de este lunes en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, al tiempo que ha insistido en que el PP adoptó "responsabilidades políticas" tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024. Además, ha acusado al Gobierno de no asumir responsabilidades ni en la dana, que provocó 232 fallecidos, ni en la actual crisis migratoria en Ceuta. "Si de verdad se quiere dar ejemplo a las comisiones de investigación y se quieren buscar responsabilidades políticas, o no esconderlas, insisto: esas las adoptó el Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Ningún partido, y especialmente el PSOE, las adoptó", ha manifestado a los periodistas al ser preguntado por la segunda comparecencia de Mazón en esta comisión y por cómo ve que no contestara a las preguntas de los diputados. (Fuente: Generalitat)