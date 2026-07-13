Llorca reivindica la defensa de la convivencia democrática en Venezuela

Valencia, 13 de julio de 2026. El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado la democracia y la convivencia pacífica en España y ha confiado en que Venezuela encontrará "el camino de la libertad". Llorca ha insistido en la "esperanza" que suponen las palabras de Edmundo González y María Corina Machado y ha reivindicado la "libertad sin aditivos, sin adjetivos" que "impulsa" y une a las sociedades democráticas en oposición del miedo, que "paraliza, divide y encierra a las sociedades en sí mismas". (Fuente: Generalitat)