Lluís Puig (Junts) se sigue declarando independentista y avisa: "Nada empieza y termina hoy"

Barcelona, 22 de octubre de 2026. El exconseller y diputado de Junts en el Parlament Lluís Puig ha manifestado sigue siendo convencidamente independentista y ha avisado: "Nada empieza y nada termina hoy, sino que sigue, con una fuerza hecha de todo el mundo y también pese a todo el mundo, hasta conseguirlo". Han sido sus primeras palabras desde el atril del hemiciclo tras su regreso a Catalunya después de 9 años del 1-O, que han sido aplaudidas por los diputados de Junts, ERC, Comuns, CUP y AC, y también por el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y todos ellos se han levantado a aplaudirle. (Fuente: Parlament Catalunya)