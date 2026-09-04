C-LM y Asturias confirman su 'no' al plan de financiación autonómica

Madrid, 4 de septiembre de 2026. Las dos comunidades socialistas de régimen común, Castilla-La Mancha y Asturias, han ratificado este viernes su rechazo al plan de financiación autonómica que defenderá el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), insistiendo en que Cataluña es la "mayor beneficiada" por estar pactado previamente con ERC. Así se han pronunciado los consejeros Juan Alfonso Ruiz Molina (Castilla-La Mancha) y Guillermo Peláez (Asturias) en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde han confirmado su 'no' a la propuesta de Hacienda.