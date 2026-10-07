C-LM solicita zona catastrófica

Toledo, 7 de octubre de 2026. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida como "zona catastrófica", para los municipios que han sufrido las lluvias torrenciales de los últimos días. Entre ellos, se encuentran Quintanar de la Orden, Miguelturra, Manzanares, Illescas y Tomelloso, si bien la situación es especialmente complicada en Madrigueras, situado en la Mancha Albaceteña. El obj ... (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)