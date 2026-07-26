Lola García, inseparable de Kiko Rivera en el hospital tras sufrir un segundo ictus

Madrid, 26 de julio de 2026. La salud de Kiko Rivera sigue siendo motivo de preocupación. Después de que el propio DJ anunciara hace unos días que había sufrido un segundo ictus, más grave que el que padeció en 2022, permanece ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla, donde evoluciona favorablemente. El hijo de Isabel Pantoja ha explicado que este nuevo episodio le ha dejado "pequeñas secuelas", motivo por el que ha cancelado toda su gira de verano para centrarse exclusivamente en su recuperación y en la rehabilitación. Mientras Kiko continúa recuperándose, todas las miradas están puestas en las personas que no se separan de su lado. Entre ellas, su pareja, Lola García, que se ha convertido en su principal apoyo durante estos complicados días.