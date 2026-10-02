López afirma que quien vote 'no' estará "poniendo su nombre y apellido a cada desahucio"

Madrid, 2 de octubre de 2026. El diputado del PSOE, Patxi López, ha afirmado este viernes que "quien vote que no a estos decretos de vivienda hoy, quien vote que no le estará poniendo su nombre y apellido a cada desahucio que suceda, a cada contrato que se acabe, a cada euro de más que le roben a las familias trabajadoras en España", en una intervención en la que ha polarizado el debate sobre las medidas de protección inmobiliaria entre quienes defienden los derechos de la ciudadanía y quienes buscan beneficios particulares. (Fuente: Congreso)