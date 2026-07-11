López asegura estar "muy contento" por ser el candidato socialista a la Comunidad de Madrid

Madrid, 11 de julio de 2026. Declaraciones del secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien se ha proclamado el candidato del partido para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en el año 2027. López ha asegurado estar "muy contento" y ha indicado que "es un inmenso honor ser el candidato socialista a la Comunidad de Madrid". Por otro lado, ha prometido que se dejará la vida en "cambiar la Comunidad de Madrid". (Fuente: PSOE)