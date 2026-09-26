López confía en un acuerdo en decreto de vivienda "escuchando el grito de la calle"

Madrid, 26 de septiembre de 2026. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, confía en alcanzar un acuerdo en torno al decreto de vivienda y que se plasme en el Congreso "escuchando el grito de la calle", con el desahucio de la octogenaria Maricarmen como telón de fondo, para condenar el hacer "nada" del que cree que presume el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en políticas de vivienda. (Fuente: PSOE)