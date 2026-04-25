López no descarta concurrir a la Secretaría del PSOE provincial: "Tendría que estudiarlo"

Lugo, 25 de abril de 2026. La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, no descarta dar en el futuro el paso para optar a la Secretaría Xeral Provincial del PSOE de Lugo, un cargo que también ostentaba su predecesor en la presidencia de la Diputación, José Tomé, y que, con su salida de las siglas socialistas ejerce una gestora presidida por Luis Lago Lage. Carmela López, que subraya que se "debe" a esa "gestora" y que "al final la decisión será la que los compañeros y compañeras consideren que es la mejor para todos", asegura que es de "jugar partido a partido" y que si bien ahora está "centrada" en la Presidencia de la Diputación, además de en su alcaldía, "si se da el caso, tendría que valorarlo y estudiarlo".