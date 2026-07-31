López resalta compromiso de los delegados: "No son la Junta en Huelva, sino Huelva en la Junta"

Huelva, 31 de julio de 2026. La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido este viernes en Huelva el acto de toma de posesión de los nuevos delegados y delegadas territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia, donde ha destacado su compromiso con Huelva y ha asegurado que "no son los delegados territoriales de la Junta en Huelva, sino Huelva en la Junta". Asimismo, ha apelado a seguir trabajando para "dar respuesta a los retos de la provincia onubense desde el diálogo, la colaboración y la escucha activa".