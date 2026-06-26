Luis de la Fuente: "La actuación del otro día no invita a hacer cambios"

Guadalajara, México, 26 de junio de 2026. El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró partidario de repetir su último once contra Uruguay este viernes en el tercer encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026, sin especular y pensando solo en sumar los tres puntos. "La actuación del otro día (contra Arabia) no invita a hacer cambios, pero estoy muy contento con lo que hicieron los que salieron y con lo que veo en los entrenamientos. Cualquiera que salga lo hará bien. Daremos un último repaso, pero yo ya sé quién va a jugar", dijo en rueda de prensa, con una idea distinta a la 'revolución' en el once que planteó en el segundo partido. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente deberá pixelarse a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. (Fuente: Selección española de fútbol)