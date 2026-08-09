Luis de la Fuente "emocionado, feliz y orgulloso" en el homenaje de este domingo en Haro

Logroño, 9 de agosto de 2026. El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha dicho estar "emocionado, feliz y orgulloso" del homenaje que le está brindando su ciudad natal, Haro. "Estáis viendo lo que se representa para mí estar en casa, en mi pueblo, con mi gente, con mi familia, con grandes amigos, en un pueblo entregaros, emoción, orgullo y felicidad". De la Fuente, entrenador de la absoluta que se alzó el 19 de julio con la Copa del Mundo, ha realizado estas manifestaciones antes del acto institucional que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Haro, en el que han participado el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y la alcaldesa jarrera, Guadalupe Fernández, entre otras autoridades.