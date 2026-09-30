Macron defiende el Tratado de Amistad para poner broche a su visita de Estado

Madrid, 30 de septiembre de 2026. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido este miércoles el Tratado de Amistad entre España y Francia, que tumbó el Senado gracias a la mayoría del PP. Así lo ha hecho en un breve mensaje durante un acto en la residencia de la embajadora francesa en Madrid, con el que ha puesto el broche a su visita de Estado de dos días, cumpliendo así con la tradición de una recepción de devolución para agradecer la invitación de los Reyes y su acogida en España. (Fuente: Élysée / Casa Real)