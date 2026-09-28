Macron recibirá el Collar de la Orden de Isabel la Católica durante su visita a España

Madrid, 28 de septiembre de 2026. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, será condecorado con el Collar de la Orden de Isabel la Católica, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, durante su visita de Estado a España, en la que tiene previsto reunirse con el Rey y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Gobierno también ha decidido condecorar con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Brigitte Marie-Claude Macron, esposa del presidente de la República Francesa, así como al ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. (Fuente: UPCT/Élysée/Europa Press/Moncloa/EBS)