Madre de la bebé fallecida en Sevilla cree que su pareja la quemó por celos hacia sus cuidados

Sevilla, 3 de junio de 2026. La madre de la bebé del municipio sevillano de Bormujos que falleció este pasado viernes tras haber sido ingresada hace un par de meses en el Hospital Virgen del Rocío por quemaduras, Andrea Burdalos, ha detallado que su pareja, a quien apunta la familia como presunto autor de los hechos, habría quemado a la niña con agua caliente durante un baño por "celos" hacia la atención que la madre depositaba en sus cuidados, así como al contacto que mantenía con el padre de la menor.