Madrid despide la quinta edición del Premier Padel P1

Madrid, 6 de septiembre de 2026. El torneo Madrid Premier Padel P1 pone el broche final a su quinta edición este domingo, tras una intensa semana en la que decenas de miles de aficionados han seguido de cerca a deportistas "con un nivel espectacular", desde su arranque el pasado 31 de agosto hasta la celebración de las finales masculina y femenina este 6 de septiembre. El director del torneo y director de operaciones de Premier Padel Spain, Fernando Álvarez Álvarez, ha hecho un balance del evento: "Cada partido hay que lucharlo, hay que sufrirlo y cada torneo es una nueva oportunidad de meterse en las Qatar Airways Premier Padel Finals 2026 y conseguir ese título de final de año".