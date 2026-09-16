Magos se alza con el Primer Premio Magallanes-Elcano de Innovación Social 2026

Sevilla, 16 de septiembre de 2026. La Fundación Labme Innovación Social ha celebrado la séptima edición de los Premios Magallanes-Elcano de Innovación Social en el Teatro de la Fundación Cajasol (Sevilla). Unos galardones que han distinguido a Magos con el Primer Premio Magallanes-Elcano de Innovación Social 2026. Además, el fallo del jurado ha premiado en la categoría Educación y Aprendizaje al proyecto iteNlearning; en Inclusión y Empoderamiento, a BioLAB UPS; y en Salud y Bienestar, a Living Lab Telesalud.