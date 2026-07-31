Maíllo afirma que Ayuso "no merece seguir ni un día más" como presidenta: "No tiene escrúpulos"

Sevilla, 31 de julio de 2026. El coordinador general de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía en el Parlamento autonómico, Antonio Maíllo, ha manifestado este viernes que Isabel Díaz Ayuso "no merece seguir ni un día más" como presidenta de la Comunidad de Madrid porque ha demostrado que "no tiene ningún escrúpulo", sobre todo, tras conocerse el "escándalo absoluto" que ha supuesto la compra por parte de su gobierno de un ático de lujo en Chamberí, uno de los barrios más caros de la capital.