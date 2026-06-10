Maíllo asume que Moreno seguirá "la hoja de ruta de 'Génova'" para sellar un acuerdo con Vox

Sevilla, 10 de junio de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y parlamentario electo del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha dado por hecho este miércoles que el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, tiene "una intención clara de seguir la hoja de ruta que le ha marcado 'Génova'" --en referencia a la dirección nacional del PP--, y "se va a producir tarde o temprano" un acuerdo entre PP y Vox en Andalucía para posibilitar la investidura del líder 'popular' que, según augura el dirigente de IU, será "una desgracia para los andaluces".