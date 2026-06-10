Publicado 10/06/2026 12:45:24 +02:00CET

Maíllo asume que Moreno seguirá "la hoja de ruta de 'Génova'" para sellar un acuerdo con Vox

Sevilla, 10 de junio de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y parlamentario electo del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha dado por hecho este miércoles que el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, tiene "una intención clara de seguir la hoja de ruta que le ha marcado 'Génova'" --en referencia a la dirección nacional del PP--, y "se va a producir tarde o temprano" un acuerdo entre PP y Vox en Andalucía para posibilitar la investidura del líder 'popular' que, según augura el dirigente de IU, será "una desgracia para los andaluces".