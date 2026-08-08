Maíllo cree que Ayuso "saldrá mal parada" por el ático en Chamberí

Madrid, 8 de agosto de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "saldrá mal parada" de la polémica por la compra de un ático en el distrito madrileño de Chamberí y ha augurado que esta crisis supone "el inicio del fin de su liderazgo", al acusarla de haber "mentido a todo el mundo" sobre la operación inmobiliaria. En una entrevista concedida a Europa Press, Maíllo ha defendido que la dirigente madrileña "ha perdido credibilidad" y ha considerado que la gestión de esta polémica marcará "el inicio de la decadencia de un político entre los suyos".