Maíllo duda de que la nueva legislatura andaluza tenga "estabilidad"

Sevilla, 25 de julio de 2026. El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha cuestionado que la XIII legislatura andaluza que acaba de echar a andar tras la constitución del Parlamento y la conformación del nuevo Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno vaya a disfrutar de "estabilidad", y ha vaticinado que dicho elemento va a depender de si el PP y Vox --socios de gobierno en el actual Ejecutivo andaluz-- logran gobernar en España tras las próximas elecciones generales, previstas para el año 2027.