Publicado 24/06/2026 13:10:09 +02:00CET

Maíllo traslada a Aguirre críticas a la "opacidad" entre PP y Vox para el pacto que "pergeñan"

Sevilla, 24 de junio de 2026. El portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha trasladado este miércoles al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, la crítica de su grupo parlamentario a la "opacidad" con la que, en su opinión, están negociando PP-A y Vox para el pacto que "están pergeñando" de cara a posibilitar una nueva investidura del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno (PP-A), tras las elecciones del 17 de mayo, en las que el PP-A se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.