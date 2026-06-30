Maíllo urge a Moreno transparencia sobre diálogo con Vox: Quiere ser diferente pero no le dejan

Sevilla, 30 de junio de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado al presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, como "un peón en el tablero de Feijóo" comparando la situación de Moreno con la de otros presidentes autonómicos del PP como María Guardiola o Alfonso Fernández Mañueco que han firmado acuerdos de gobierno con Vox en sus respectivas comunidades autónomas. (Fuente: Parlamento Andalucía)