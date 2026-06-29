Mairena declara un día de luto por el crimen de su vecina

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 29 de junio de 2026. El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, ha anunciado que el Ayuntamiento de la localidad ha decretado un día de luto oficial, desde las 11,00 horas de este lunes 29 de junio hasta las 11,00 horas de la jornada de este martes, con motivo del presunto asesinato machista que tuvo lugar el pasado viernes tras hallar el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba heridas por arma blanca en el interior de una vivienda ubicada en el municipio. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente deberá pixelarse a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado.