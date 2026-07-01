Málaga, "pionera" en la protección de menores y prevención de violencia en el deporte base

Málaga, 1 de julio de 2026. El Ayuntamiento de Málaga, Cifal y la Asociación SOI FI de Impacto en la Formación (SOIFI4Impact) han suscrito un convenio de colaboración orientado al diseño, desarrollo e implementación de acciones integrales de formación, sensibilización y prevención para la promoción de entornos deportivos seguros. El acuerdo establece como prioridades la protección integral de los menores y la prevención de cualquier forma de violencia, racismo, xenofobia o intolerancia dentro del ámbito del deporte base municipal.