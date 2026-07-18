La manifestación del Pride en Barcelona cuenta con Collboni, Urtasun, Reintke, Dalmau y Menor

Barcelona, 18 de julio de 2026. La manifestación del Pride Barcelona 2026 de este sábado cuenta entre sus asistentes con el alcalde, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los consellers de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Eva Menor (Igualdad). También se ha visto en el punto de partida a la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay; a la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany; a la copresidenta de Grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo Terry Reintke y al presidente del comité organizador del Pride Barcelona, Ferran Poca, entre otros. Urtasun ha dicho que salen a la calle para vivir "completamente en libertad, sin miedo". Collboni ha destacado precisamente la candidatura de Pride Barcelona para organizar el evento de 2030.