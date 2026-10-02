Manifestantes y sindicatos muestran su descontento ante el rechazo de los decretos de vivienda

Madrid, Barcelona, Bilbao, 2 de octubre de 2026. Las reacciones ante el rechazo de los dos decretos sobre vivienda no se han hecho esperar. Frente al Congreso de los Diputados se encontraban cientos de personas que, después de que PP, Vox, Junts y UPN tumbasen los decretos, se han dirigido a la Puerta del Sol al grito de "huelga general". El escenario principal no ha sido solamente Madrid. En Barcelona unos 50 manifestantes del Sindicat de Llogateres, acampados en la plaza Catalunya, se han congregado en las inmediaciones de la sede de Junts, criticando su rechazo y en Bilbao se han sentido "decepcionados".