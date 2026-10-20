Mañueco culpa a Martínez de "tragar con todo" y éste cree será PP quien se "atragante" el 29N

Valladolid, 20 de octubre de 2026. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha culpado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, de "tragar con todo" ante el presidente, Pedro Sánchez, y ha augurado un cambio en el gobierno nacional el próximo 29 de noviembre, día en el que celebran las elecciones generales, ante lo que el socialista ha respondido que a quien se le va a "atragantar" la cena el día de los comicios es a los 'populares'. (Fuente: Cortes Castilla León)