Mañueco y Pollán refrendan un acuerdo "amplio" con 324 medidas como la prioridad nacional

Valladolid, 3 de junio de 2026. El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del Grupo Vox en las Cortes, Carlos Pollán, han refrendado el acuerdo de gobierno alcanzado de 62 hojas este miércoles, 3 de junio, fruto de las negociaciones tras las elecciones del pasado 15 de marzo y que ha fructificado en 19 ejes y en 324 medidas, entre ellas la prioridad nacional, y con el compromiso de sacar adelante cuatro presupuestos, el primero el del ejercicio 2027, a los que seguirán los de 2028, 2029 y 2030.