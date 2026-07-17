Mar Espinar critica a Ayuso por no dar los "recursos necesarios a los bomberos"

Lozoyuela (Madrid), 17 de julio de 2026. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mar Espinar, ha criticado duramente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, por la falta de recursos destinados a los bomberos durante su visita a Lozoyuela para acompañar a la alcaldesa en el seguimiento del incendio que afecta a la zona, señalando que "mientras tenemos todos esa foto en nuestras cabezas" del verano pasado, "la señora Ayuso sigue teniendo a más de 60 bomberos sin darle los recursos necesarios, sin reconocerles la categoría que les reconoce la ley del Gobierno de España".