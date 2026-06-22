Mar Flores, orgullosa del increíble parecido entre su hijo Carlo Costanzia y su nieto

Madrid, 22 de junio de 2026. Mar Flores y Carlo Costanzia protagonizaban hace varias semanas una emotiva charla madre hijo en el podcast de la modelo en Podimo, '¿Qué habrías hecho mejor?', en la que, a corazón abierto, el novio de Alejandra Rubio se ha sincerado como nunca sobre su faceta de padre, reconociendo que conocer a su pareja y el nacimiento de su pequeño Carlo Jr. en diciembre de 2024 fueron su tabla de salvación y ya no se imagina su vida con ellos mientras espera ilusionado la llegada de su segundo hijo en común con la influencer, una niña cuyo nombre no han revelado de momento. Y, olvidándose por un momento de la presencia de cámaras y rompiendo su 'norma' de no hablar de nadie que no sea ella, Mar confesaba orgullosa el impresionante parecido que el pequeño tiene con él