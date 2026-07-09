María 'la jerezana' rompe su silencio y confirma su discusión con José María Almoguera

Madrid, 9 de julio de 2026. José María Almoguera y María 'la jerezana' se han convertido en dos de los inesperado protagonistas de la boda de Suso Álvarez y Marieta el pasado 3 de julio en Toledo tras salir a la luz la fuerte discusión que habrían tenido durante la celebración. Tal y como han destapado diferentes programas de Mediaset, la pareja se habría enfadado porque, mientras ella querría abandonar la fiesta a altas horas de la madrugada junto a otros invitados para que el VTC les saliese más barato, el hijo de Carmen Borrego querría quedarse en la discoteca más tiempo aunque el transporte para regresar a casa fuese más caro de lo que tenían previsto. (Fuente: Instagram y Europa Press)