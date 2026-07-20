María José Campanario se despide de Jesulín para afrontar su mayor reto: "Voy a la aventura"

Madrid, 20 de julio de 2026. Después de sorprender con su participación en 'El Desafío', donde hizo frente a las exigentes pruebas del programa sin ocultar los problemas derivados de la fibromialgia que padece desde hace años, María José Campanario vuelve a ponerse a prueba. La odontóloga es una de las participantes de la segunda temporada de 'Hasta el fin del mundo', el reality de aventuras de RTVE presentado por Paula Vázquez, en el que recorrerá durante más de dos meses una exigente ruta por Asia junto a la actriz y presentadora Belinda Washington.