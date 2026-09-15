María Olga Serrano apuesta por una Fiscalía "próxima a las víctimas" como fiscal jefe de Lugo

Lugo, 15 de septiembre de 2026. María Olga Serrano Pedrós ha tomado posesión este martes como nueva fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Lugo, en un acto celebrado en la sede de la Audiencia Provincial, con el que inicia oficialmente una nueva etapa al frente del Ministerio Público lucense. Serrano se convierte, además, en la primera mujer que asume la jefatura de la Fiscalía Provincial de Lugo, un hecho que ella misma ha reivindicado como un motivo de orgullo, aunque ha subrayado que su llegada al puesto responde a su trayectoria y a sus méritos profesionales.