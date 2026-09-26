Maricarmen pide a Sánchez un decreto contra el sistema que permitió su desahucio

Madrid, 26 de septiembre de 2026. Maricarmen Abascal, la octogenaria madrileña discapacitada que fue desahuciada el pasado miércoles en Madrid, ha enviado este sábado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe un decreto ley que suponga "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió que se ejecutara el lanzamiento que la obligó a dejar el piso en el que vivía desde hace 71 años. (Fuente: Sindicato de Inquilinas/PSOE/Europa Press)