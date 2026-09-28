Maricarmen podrá volver a casa tras alcanzar sus representantes acuerdo con Urbagestión

Madrid, 28 de septiembre de 2026. Representantes de Maricarmen y Urbagestión han alcanzado este lunes un acuerdo para que la octogenaria pueda regresar "con carácter inmediato" a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que residió durante 70 años y de la que fue desahuciada el pasado miércoles. El acuerdo, pendiente de convalidación por la propia Maricarmen --todavía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón--, se ha producido tras más de cuatro horas de reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).