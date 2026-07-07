Marta Ortega fija como objetivo de Inditex conectar "con más culturas" con moda "accesible"

Arteixo, A Coruña, 7 de julio de 2026. La presidenta de Inditex, Marta Ortega Pérez, ha fijado a los clientes como objetivo prioritario de la compañía para "seguir mejorando", en su intervención ante la junta general ordinaria de accionistas celebrada este martes en la sede del grupo, en Arteixo (A Coruña). También ha incidido en seguir trabajando para "hacer accesible el diseño, la calidad y la innovación" y conectando "con más culturas". Por otro lado, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha reivindicado la "fortaleza financiera" de la compañía y ha señalado que el objetivo este 2026 es seguir invirtiendo para mejorar la presencia comercial. (Fuente: Europa Press/Inditex)