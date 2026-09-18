Martínez afea la ausencia de la Junta en las obras de Macías Picavea donde no ha invertido

Valladolid, 18 de septiembre de 2026. El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha afeado la ausencia de la Junta de Castilla y León en la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a las obras de modernización de 2.451 hectáreas en la comunidad de regantes del Canal de Macías Picavea, en la provincia de Valladolid, y ha ironizado sobre que la ausencia se debe a que el Gobierno autonómico no ha invertido en esta infraestructura.