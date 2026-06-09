Martínez cree que "CyL merece más" que un pacto que "levanta muros"

Valladolid, 9 de junio de 2026. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha manifestado su "profunda preocupación" por la introducción en el pacto entre PP y Vox del concepto de 'prioridad nacional' y advierte de que éste puede atacar normas básicas como la Constitución o el Estatuto que defienden "la igualdad, la libertad o la dignidad humana". "Castilla y León merece más", ha señalado para argumentar su voto en contra a la investidura del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, al tiempo que ha compartido la idea manifestada por el Papa León XIV sobre migración en su intervención en el Congreso. (Fuente: Cortes Castilla León)