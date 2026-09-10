Martínez dice a Mañueco que un Gobierno no está para garantizar su supervivencia

Valladolid, 10 de septiembre de 2026. El portavoz del Grupo Socialista y secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha reprochado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que la comunidad autónoma lleve años esperándolo para que ejerza como tal mientras que el 'popular' ha aconsejado al socialista que asuma su derrota en las urnas y que no se dedique a "reír las gracias" de "su jefe", con una referencia expresa al ministro de Transportes, Óscar Puente. (Fuente: Cortes Castilla León)