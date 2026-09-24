Más de 120 expertos en enfermedades neuromusculares se reúnen en Madrid

Madrid, 24 de septiembre de 2026. Más de 120 expertos se han reunido en Madrid en la segunda edición de ARISTEIA, el encuentro científico nacional dedicado a la Miastenia Gravis Generalizada y otras enfermedades neuromusculares, impulsado por argenx. La jornada ha reunido a especialistas de referencia en neurología, inmunología clínica, electromiografía, imagen y enfermedades neuromusculares procedentes de centros hospitalarios de España y Portugal. El programa ha sido co-creado por un comité científico integrado por la Dra. Elena Cortés, el Dr. Luis Querol y el Dr. Miguel Santos, todos ellos neurólogos especialistas en el manejo de enfermedades neuromusculares. El objetivo de esta jornada es abordar los principales desafíos diagnósticos y terapéuticos de estas patologías, impulsar el intercambio de conocimiento clínico y promover la innovación científica con el objetivo último de mejorar la atención a los pacientes.